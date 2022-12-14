«Наш пацан! Гордимся!»: Овечкин оформил хет-трик в матче с «Чикаго» и достиг отметки 800 голов в НХЛ

Александр Овечкин стал третьим хоккеистом в НХЛ, который забросил 800 шайб за карьеру в регулярном чемпионате, и единственным, кто сделал это за один клуб. В матче с «Чикаго» форвард оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне и был признан первой звездой игрового дня. Россиянину осталось всего два гола, чтобы обойти Горди Хоу и стать вторым снайпером в истории лиги. После встречи легенде устроили душ из пива, а «Вашингтон» в честь своего капитана поменял логотип в социальных сетях.

Александр Овечкин продолжает феерить в Национальной хоккейной лиге и будоражить сердца болельщиков. Начало сезона получилось для него не самым ярким: россиянин сумел отличиться только в одном из первых шести матчей. Однако затем форвард «Вашингтона» постепенно обрёл себя и в последних трёх встречах перед противостоянием с «Чикаго» забросил четыре шайбы. Так что от россиянина ждали новых подвигов и на этот раз, тем более что в гонке снайперов он прилично отстал от лидеров. Причём не только болельщики «Кэпиталз», но и фанаты «Блэкхоукс».

Как отметил Овечкин, он чувствовал поддержку трибун ещё до стартового свистка и не хотел разочаровывать зрителей.

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«Это было круто. (Они. — RT) скандировали моё имя, бросали кепки на лёд. Даже во время разминки я сразу почувствовал эту энергию. Болельщики наблюдали за мной и хотели стать свидетелями этого исторического момента», — сказал форвард.

Капитан «Кэпиталз» не заставил трибуны долго ждать. Первую шайбу он забросил уже на 24-й секунде, резко бросив из-под защитника. А на девятой минуте в большинстве оформил дубль и заставил замолчать критиков, которые в последнее время шутили, что Александр в этом сезоне может забивать только в пустые ворота: именно такими были его последние голы.

Вторая шайба россиянина в матче стала 799-й в НХЛ, и в воздухе появилось невероятное напряжение: все ждали исторического события. Ведь ранее только Горди Хоу и Уэйну Гретцки удавалось преодолеть отметку в 800 голов.

В такой атмосфере Овечкин просто не мог не забить. На седьмой минуте третьего периода Александр воспользовался удобной передачей Энтони Манты и тем, что Петр Мразек уже лежал на льду, и мощным броском отправил шайбу в ворота. Не успел россиянин победно вскинуть руки вверх и издать радостный крик, как потонул в объятьях партнёров, которые в полном составе выскочили на лёд поздравить своего капитана.

«Было круто. Конечно, первые два гола были после отскока, а третий — Манта отдал мне отличный пас, оставалось только забить. Это особенный момент. Я очень доволен тем, что наконец-то это свершилось», — сказал форвард.

Тем временем с трибун полетели бейсболки: домашняя арена «Чикаго» громкими аплодисментами и скандированием «Ови! Ови!» встречала достижение россиянина. Впрочем, фанатов «Блэкхоукс» можно понять: их команда ничего не смогла противопоставить сопернику, уступив в итоге 3:7, а благодаря россиянину зрителям удалось стать свидетелями знаменательного события.

После матча капитан «Кэпиталз» продолжал оставаться в центре внимания. Его тепло поприветствовали легенды «Чикаго» Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, а при входе в раздевалку партнёры по команде устроили Великой Восьмёрке душ из пива и потребовали от него речь. Овечкин сделал паузу, чтобы собраться с мыслями, а затем поблагодарил одноклубников.

«Как я всегда говорю, без вас, ребята, я бы никогда не достиг таких показателей. Это просто невероятно. Это большое достижение для хоккея, для всей организации, и я рад, что мы сделали это вместе с вами. Это что-то особенное», — признался россиянин.

На этом празднование со стороны «Вашингтона» не закончилось. Теперь на эмблеме клуба в социальных сетях новый логотип: фигура Овечкина внутри цифры восемь и надпись GR8 («Великий»).

Порадовались за хоккеиста и в московском «Динамо». «Наш пацан! Гордимся!» — говорится в сообщении клуба.

Впрочем, главные свершения Александра ещё впереди. Нет никаких сомнений, что уже в ближайших матчах он превзойдёт достижение Хоу, у которого 801 шайба в НХЛ, и станет вторым снайпером в истории лиги. Добрать до Гретцки в этом сезоне вряд ли получится: на счету канадца 894 гола.

Однако теперь отставание от него не кажется таким огромным. Особенно если взглянуть на статистику. Чтобы забросить последние 100 шайб, россиянину понадобилось 162 матча. После того как нападающему исполнилось 30 лет, у него в среднем 0,6 гола за игру. Такого результата не показывал ни один хоккеист до него. И сбавлять скорость Овечкин явно не собирается.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов объяснил такой успех капитана «Кэпиталз» удивительным талантом оказываться перед пустыми воротами.

«Почему-то мне иногда кажется, что когда он забивает с короткой дистанции, то он всегда один, никто его не закрывает. Когда-нибудь, может, и я такому научусь. Надо посмотреть, что он делает, чтобы остаться одному. Часто получается, что он один и ворота пустые», — уверен Кузнецов.

Есть у Овечкина и ещё одно достижение в этом матче, которое, конечно же, меркнет по сравнению с отметкой в 800 шайб. Оформив первый хет-трик в сезоне, он вышел на чистое шестое место в истории лиги по числу матчей с тремя и более голами (29). Он превзошёл по данному показателю Бобби Халла и Марселя Дионна (28). Впереди только пять игроков — Уэйн Гретцки (50), Марио Лемьё (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).