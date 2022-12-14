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Овечкин — о 800-й шайбе в НХЛ: наконец-то это свершилось

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от достижения отметки 800 голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин — о 800-й шайбе в НХЛ: наконец-то это свершилось
  • AP

«Особенный вечер. Осталось два гола, Энтони Манта и Евгений Кузнецов проделали огромную работу, чтобы найти меня пасом. Это особенный момент. Я очень доволен тем, что наконец-то это свершилось. Мы движемся вперёд и сосредотачиваемся на следующем достижении», — цитирует хоккеиста журналист Иан Оланд в Twitter.

Форвард отметился тремя заброшенными шайбами на первой, девятой, 47-й минутах игры и результативной передачей на 25-й. Встреча в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 7:3.

Овечкин сократил отставание от Хоу до одного гола в гонке снайперов НХЛ. 

Ранее Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 20+ шайб в 18 сезонах подряд.

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