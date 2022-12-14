Овечкин сократил отставание от Хоу до одного гола в гонке снайперов НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Российский форвард Александр Овечкин забросил три шайбы по ходу встречи и достиг отметки в 800 голов за карьеру НХЛ. Таким образом, нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов хоккейной лиги за всю её историю.

Встреча в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:3.

Ранее Никита Кучеров быстрее всех в истории «Тампа-Бэй» набрал 400 результативных передач за карьеру.