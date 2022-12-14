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Кучеров быстрее всех в истории «Тампа-Бэй» набрал 400 результативных передач за карьеру

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Сиэтл Кракен».
Кучеров быстрее всех в истории «Тампа-Бэй» набрал 400 результативных передач за карьеру
  • AP

Встреча в Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершилась со счётом 6:2.

Российский форвард Никита Кучеров поучаствовал в трёх результативных атаках и после этого записал на счёт три результативные передачи. 

Таким образом, хоккеист быстрее всех в клубе смог набрать 401 результативную передачу за 590 матчей. Рекорд принадлежал Мартину Сент-Луису, который заработал 400 голевых передач за 708 матчей.

Ранее Кучеров стал 14-м российским игроком, набравшим 650 очков в НХЛ.

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