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Три заброшенные шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс».
Три заброшенные шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
  • AP

Встреча в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 7:3.

Российский форвард Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами на 1-й, 9-й, 47-й минутах игры и результативной передачей на 25-й. Таким образом, у нападающего 800 голов за карьеру в НХЛ. 

Также в составе гостей отличились Тревор ван Римсдайк (25-я), Ник Дауд (38-я), Энтони Манта (49-я). Дмитрий Орлов довел счёт до разгромного на 60-й минуте.

Ранее в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду разгромил «Сиэтл Кракен».

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