789-я шайба Овечкина, дубль Кучерова и 39 сейвов Василевского: чем запомнились россияне в матчах НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от второго в истории лиги снайпера Горди Хоу до 12 точных бросков. Кроме того, россиянин находится в шаге от рекорда Уэйна Гретцки по голам в выездных встречах. В свою очередь, голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков соперников и был признан первой звездой матча с «Калгари». Его одноклубник Никита Кучеров отметился дублем, а Михаил Сергачёв сделал две результативные передачи.

Овечкин пытается завести «Вашингтон»

Александр Овечкин наконец прервал свою безголевую серию, которая длилась больше недели. Во встрече с «Сент-Луисом» капитан «Вашингтона» не только забросил шайбу, но и дважды ассистировал партнёрам. Этого хватило для того, чтобы перевести неудачно складывавшуюся встречу в овертайм, но до победы «столичные» всё-таки недотянули, уступив в серии буллитов — 4:5.

Немаловажную роль в удачном для «Блюз» исходе сыграли российские игроки, которые оставили свой след в каждой из трёх голевых атак, проведённых к 12-й минуте. Открыл счёт Брэйден Шенн, а в комбинации, приведшей к голу, поучаствовал Иван Барбашёв. Вторую шайбу в ворота гостей отправил Павел Бучневич. Причём форвард сотворил настоящий шедевр, обманув Чарли Линдгрена. Он сделал ложный замах и заставил вратаря сократить угол обстрела, после чего заложил вираж за воротами и завёз шайбу с обратной стороны. Интересно, что вброс в зону на партнёра сделал Владимир Тарасенко. Он же спустя несколько минут помог в большинстве отличиться Тори Крюгу.

«Вашингтон» по-настоящему встрепенулся лишь во втором периоде, усилив натиск на ворота Томаса Грайсса. К 36-й минуте усилия «Кэпиталз» наконец воплотились в гол. Защитники «Сент-Луиса» опрометчиво оставили без присмотра на пятачке Овечкина, и Дилан Строум наградил капитана передачей, после которой промахнуться было сложно. Александру не составило труда обработать шайбу и направить её мимо голкипера, записав на свой счёт 789-й гол в НХЛ.

На этом Великая Восьмёрка не остановился. В концовке встречи он взял инициативу в свои руки и записал себе в актив две передачи. Сначала в большинстве смутил защиту своим уходом из «офиса» к синей линии, а затем в окружении соперников отдал своевременный пас на Евгения Кузнецова. В итоге Джон Карлсон и Конор Шири сравняли счёт.

Вслед за этим «Вашингтон» забросил и ещё одну шайбу, но арбитры её не засчитали, усмотрев нарушение правил у Ника Дауда. В серии буллитов во всей красе проявил себя голкипер «Сент-Луиса», отразивший пять из шести бросков «Кэпиталз», в том числе и Овечкина. А победную попытку хозяев реализовал Бучневич, который затем был признан первой звездой матча.

Александр Великий же благодаря трём очкам обошёл Брайана Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю и вышел на 18-е место с 1427 результативными действиями. На 17-й позиции сейчас, кстати, располагается Сидни Кросби, который также регулярно пополняет свой бомбардирский счёт и ведёт с россиянином заочную борьбу. Сейчас у канадца 1430 очков. Ориентиром для обоих может служить результат Теему Селянне (1457), который занимает 16-е место.

Не за горами для Овечкина и новый рекорд — по голам на выезде. Сейчас у него их 401, и это всего на один меньше, чем у Уэйна Гретцки. Впрочем, все эти статистические выкладки не слишком радуют хоккеиста на фоне затянувшейся чёрной полосы его команды.

Александр признал, что «Вашингтон» вновь провалил старт, как и в предыдущей игре с «Флоридой», но при этом подчеркнул, что если команда продолжит играть так, как во второй половине встречи, то победы придут.

Василевский, Сергачёв и Кучеров тащат «Тампу»

Тем временем продолжают блистательное выступление российские игроки «Тампы». Первой звездой матча с «Калгари» был признан Андрей Василевский, отразивший 39 из 40 бросков по своим воротам, а второй — защитник Михаил Сергачёв, в активе которого две передачи.

Незаслуженно обошли вниманием Никиту Кучерова, а ведь он отметился дублем. Первую шайбу 29-летний нападающий забросил во втором периоде с передачи капитана «Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, эффектно замкнув передачу с колена. Теперь у него 70 голов в большинстве за карьеру. В этом эпизоде также стоит отдать должное Сергачёву: он начал голевую комбинацию, перехватив в воздухе шайбу, которую соперник выбрасывал из зоны.

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Второй гол Кучерова случился уже под занавес матча. Россиянин поразил пустые ворота соперника и установил итоговый счёт 4:1.

«Игра в большинстве — это то, в чём мы хотели совершенствоваться, и я думаю, нам это удалось. Как звено мы достаточно подкованы, чтобы по крайней мере создавать моменты. Конечно, большую роль в этом играет и Кучеров», — отметил после матча Стэмкос.

Таким образом, российский форвард «Тампы» набрал уже 25 очков в текущем чемпионате. Он располагается в топ-6 бомбардирской гонки, и от первого места, которое давно не покидает Коннор Макдэвид, его отделяет семь очков.

Отличную результативность демонстрирует и Сергачёв. В трёх последних матчах он набрал семь очков. Не выбила из колеи защитника даже ошибка в игре с «Далласом», которая привела к голу в ворота «Тампы».

«Мы хорошо начали матч, соперник забил из офсайда, и гол отменили. Это не имело значения, надо было продолжать играть так же хорошо, и мы забили через пару смен. Так же было в прошлом матче с «Далласом»: я потерял шайбу, и они забили. Но ребята не сникли, как и я. Продолжали играть и выиграли. Сегодня было так же», — рассказал россиянин после встречи с «Калгари».