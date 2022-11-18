Кучеров сократил отставание от Ларионова до трёх очков в списке бомбардиров НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Калгари Флэймз».

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя забитыми шайбами. Всего за карьеру Кучеров набрал 641 (255 + 386) очко в матчах НХЛ. По данному показателю россиянин уступает Игорю Ларионову 644 (169 + 475).

На данный момент Ларионов является главным тренером нижегородского «Торпедо». В НХЛ он выступал за «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Также российский специалист становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Василевский стал первой звездой матча с «Калгари», Сергачёв — второй.