Рекорд результативности: как Сергачёв набрал четыре очка за период и затмил Кучерова с Овечкиным в матче НХЛ

Михаил Сергачёв признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Защитник «Тампы» набрал четыре очка в первом периоде матча с «Вашингтоном» и установил новое клубное достижение. Никита Кучеров записал на свой счёт гол и передачу. Александр Овечкин не смог отличиться в третьем матче подряд и опустился на предпоследнее место в лиге по коэффициенту полезности. В свою очередь, Игорь Шестёркин совершил 31 спасение и помог «Рейнджерс» взять верх над «Аризоной».

Рекорд Сергачёва и провал Овечкина

Волей календаря «Тампа» и «Вашингтон» встречались в регулярном чемпионате НХЛ во второй раз за три дня. В предыдущем матче «молнии» потерпели сокрушительное гостевое поражение со счётом 5:1 и на своей площадке, естественно, хотели взять реванш.

Подопечные Джона Купера не стали откладывать дело в долгий ящик и отгрузили «Кэпиталз» четыре безответные шайбы в первом же периоде, абсолютно деморализовав соперника. А главную роль в этом спектакле на льду сыграл защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, который за одну двадцатиминутку сумел набрать четыре очка.

24-летний россиянин открыл счёт первым же броском в створ на 2-й минуте матча, а затем дважды ассистировал во взятии ворот партнёрам — Никите Кучерову и Нику Пербиксу. Вторую шайбу в исполнении Сергачёва зрители увидели уже на 17-й минуте, и после этого «Вашингтон» был вынужден сменить вратаря.

«Этим утром у нас была хорошая встреча касательно того, что нужно делать. Ребята вышли на лёд и отлично сыграли в первом периоде. Мы лучше играли и при численном преимуществе, и в меньшинстве. По большей части это был хороший вечер», — поделился россиянин после матча.

Сергачёв был признан первой звездой не только матча, но и всего игрового дня НХЛ. Кроме того, россиянин установил рекорд «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ещё ни разу за всю историю клуба игрок обороны не набирал четыре очка за первый период. А вообще такое количество результативных действий в рамках одной двадцатиминутки было до этого дня лишь у двух защитников «Тампы»: Павел Кубина отличился в 2000-м , а Дэн Бойл — в 2006 году.

Да и в целом в лиге подобной активности не видели уже больше трёх лет. Последний раз четыре очка за период набирал защитник «Сент-Луиса» Райан О'Райлли ещё в октябре 2019 года.

Двумя очками в отчётном матче отличился Кучеров — помимо заброшенной шайбы, он поучаствовал во втором голе в исполнении Сергачёва. К сожалению, в предыдущей игре оборвалась результативная серия Никиты, которая длилась 11 матчей, но его статистика всё равно выглядит впечатляюще. Из 15 проведённых игр он лишь дважды уходил со льда без набранных очков, а в домашних встречах и вовсе ни разу. Сейчас на его счету 23 балла — 7 голов и 16 ассистов.

А вот Александр Овечкин не забивает уже третий матч подряд. Встреча с «Тампой» и вовсе стала для капитана «Кэпиталз» провальной, как, впрочем, и для всей команды.

Как отметил помощник главного тренера команды Кевин Маккарти, игра столичных напоминала попытку угнаться за уходящим поездом, настолько соперник действовал быстрее и решительнее.

Первый бросок по чужим воротам Овечкин сумел нанести лишь на 18-й минуте игры, а всего в его исполнении было лишь три попытки отправить шайбу в сетку. Но запомнился форвард в основном не этим, а четырёхминутным удалением за удар соперника клюшкой по лицу во втором периоде. Пострадал от грубости ветерана «Вашингтона» Стивен Стэмкос, которому пришлось даже на время покинуть площадку.

Александр же завершил встречу с коэффициентом полезности «-2», а за 17 сыгранных матчей этот показатель у него выглядит совсем удручающим и составляет «-14». Это предпоследнее место среди всех игроков лиги, хуже лишь форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с «-16».

Шестёркин продолжает сиять

Иное дело голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Россиянин в очередной раз продемонстрировал своё вратарское мастерство, и был признан первой звездой встречи с «Аризоной». Обладатель «Везина Трофи» прошлого сезона отразил 31 бросок из 32. Больше всего работы у Шестёркина оказалось в первой половине матча. За полчаса игры соперники нанесли порядка двадцати бросков по воротам, но Игорь сумел сохранить их в неприкосновенности, встряхнув тем самым партнёров.

«Я не очень хорошо себя чувствовал перед матчем, но, когда в первом периоде по моим воротам нанесли около 15 бросков, я собрался и постарался нащупать свою игру. Я чувствую себя увереннее, когда по моим воротам много бросают. Я сконцентрирован на игре и начинаю видеть все броски», — рассказал хоккеист.

При этом главный тренер нью-йоркцев Жерар Галлан не стал выделять голкипера в прошедшем матче, хотя и признал его вклад в победу.

«В прошлом году мы не раз говорили, что выиграли исключительно благодаря нашему вратарю. Не думаю, что сегодня такое утверждение будет справедливо, всё-таки вся команда хорошо отыграла во второй половине матча, но он определённо держал ворота на замке, и это важный момент», — заявил канадский специалист на пресс-конференции.

По его мнению, россиянину ещё есть куда прибавлять, и это нормально, учитывая, что сезон начался чуть больше месяца назад.

«Он демонстрирует хорошую и крепкую игру, но невозможно, как в прошлом году, столько игр подряд творить чудеса. Это было невероятно. Сколько игр прошло (с начала сезона)? 17—18 матчей, и он отлично играет, у него хорошие результаты, но, думаю, он ещё себя покажет, в этом я не сомневаюсь», — подчеркнул Галлан.