Овечкин объяснил, как нужно играть «Вашингтону», чтобы добиться победы в следующем матче
- AP
«Если «Вашингтон» будет играть так, как мы играли в последних двух периодах с «Сент-Луисом», то сразу добьёмся положительного результата», — приводит слова Овечкина Washington Post в социальных сетях.
Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4 в пользу «Блюз».
Российский нападающий отметился голом и результативной передачей.
Ранее Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ.