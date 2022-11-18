Овечкин объяснил, как нужно играть «Вашингтону», чтобы добиться победы в следующем матче

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как нужно играть клубу для победы в следующем матче.

«Если «Вашингтон» будет играть так, как мы играли в последних двух периодах с «Сент-Луисом», то сразу добьёмся положительного результата», — приводит слова Овечкина Washington Post в социальных сетях.

Встреча в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» завершилась со счётом 5:4 в пользу «Блюз».

Российский нападающий отметился голом и результативной передачей.

Ранее Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ.