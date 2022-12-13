Овечкин — о погоне за Гретцки: постараюсь сделать всё возможное
- AP
- © Nick Wass
«Я ещё далеко. Очевидно, что, если бы не было локаута, если бы не было пандемии, может быть, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы приблизиться к рекорду», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
На счету хоккеиста 797 заброшенных шайб в 1304 матчах. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Ранее Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ.