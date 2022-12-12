Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ
Россиянин впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота. Он также вышел на второе место по общему количеству голов (869) в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ.
Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.
Напомним, что у Овечкина 797 голов за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов лиги. Лидером является Уэйн Гретцки (894).
Ранее шайбы Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».