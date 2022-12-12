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Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс».

Россиянин впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота. Он также вышел на второе место по общему количеству голов (869) в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ.

Встреча в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.

Напомним, что у Овечкина 797 голов за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов лиги. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее шайбы Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».

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