На фоне неудачного старта и травм в команде: как Овечкин бьёт рекорды, несмотря на проблемы «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после невнятного выступления на старте регулярного чемпионата НХЛ, похоже, нашёл свою игру. В последних шести матчах он отметился пятью голами и двумя результативными передачами, благодаря чему не только устроил погоню за лучшими снайперами сезона, но и продолжает сокращать отставание от Горди Хоу по суммарному количеству заброшенных шайб за карьеру. И это при том, что «Кэпиталз» испытывает серьёзные проблемы из-за многочисленных травм.

Для Александра Овечкина начало нынешнего сезона получилось неоднозначным. Капитан «Вашингтона» долго запрягал и сдвинулся с отметки в 780 голов лишь в четвёртом матче регулярного чемпионата. Однако затем он пришёл в себя и принялся штамповать голы практически в каждой встрече, благодаря чему находится в шаге от топ-5 лучших снайперов турнира.

Россиянин обошёл даже обладателя «Морис Ришар Трофи» двух последних лет Остона Мэттьюса. Звёздный американец провёл столько же игр, однако имеет в активе лишь шесть точных бросков. И это в переполненном звёздами «Торонто», который по уровню исполнителей в атаке заметно превосходит «Кэпиталз», терпящий бедствие из-за многочисленных травм.

Возможно, именно с отсутствием ряда ключевых исполнителей можно связать не самый удачный старт первенства для Овечкина. Ведь россиянин остался без обоих своих партнёров. Никлас Бекстрём продолжает восстанавливаться после операции на левом бедре, Том Уилсон — после операции на левом колене, а тренер «столичных» Питер Лавиолетт — тасовать звенья в попытке снизить ущерб от их потери.

Как следствие, за месяц Александр успел поиграть с тремя центрами и в шести различных сочетаниях. В первом матче сезона с «Бостоном» ему помогали Евгений Кузнецов и Коннор Браун, но эта тройка не просуществовала долго. Через пару встреч россиянина заменили на Дилана Строума, травмированного канадца — на Конора Шири, но результаты не устраивали тренерский штаб. Впоследствии вместе с ним пробовали Ларса Эллера и Энтони Манту, но эксперименты также оказались краткосрочными.

В итоге Лавиолетт остановил свой выбор на тройке Кузнецов — Овечкин — Шири, которая выходила на лёд в последних четырёх матчах. И хотя победы удалось добиться лишь в одном из них, Александру, похоже, довольно комфортно в таком окружении. За этот отрезок он трижды отличился сам и отдал две голевые передачи. Причём два очка пришлись на противостояние с «Эдмонтоном». Сначала форвард не совсем привычным для себя кистевым броском помог «Кэпиталз» реализовать большинство, а затем отдал феноменальный пас на соотечественника, благодаря чему удостоился звания первой звезды дня в НХЛ.

Правда, даже этот спурт не позволил ему кардинально исправить положение. С точки зрения набора очков нынешний старт регулярки стал худшим для Овечкина за последние шесть сезонов. В этот раз он отметился восемью голами и пятью передачами в 14 встречах, хотя с 2017 года ни разу не опускался ниже 15 очков. Год назад он и вовсе демонстрировал феноменальную скорострельность и к этому моменту уже имел в послужном списке 24 (12 + 12) балла за результативность.

Кроме того, Овечкин занимает одно из последних мест в лиге по показателю полезности. В то время, когда он находился на льду, «Вашингтон» пропустил на 11 шайб больше, чем забросил. Хуже в этом плане дела обстоят лишь у трёх хоккеистов «Сент-Луиса» — Тори Круга, Райана О'Райлли (оба — по «-12») и Джордана Кайру («-17»). Да, в присутствии Александра команда зачастую пропускала чуть больше, но не настолько. Если брать в расчёт тот же пятилетний отрезок, то хуже всего дела обстояли в сезоне-2020/21 («-5»), в то время как обычно этот показатель колебался в районе «-3». Особняком стоит прошлогодний турнир, когда его яркая игра в нападении сочеталась с уверенными действиями в защите («+12»).

Но и в этом нельзя винить исключительно Овечкина. Он никогда не концентрировался на обороне и скорее не мешал одноклубникам, чем помогал, в то время как те же Бекстрём и Уилсон выполняли черновую работу. Очевидно, что Кузнецов, Шири и Строум неспособны делать это на том же уровне, из-за чего слабости снайпера становятся видны невооружённым глазом. Но необходимо понимать, что Александр всегда славился другим, а именно умением в нужный момент поразить ворота соперника. И с этим у него по-прежнему нет особых проблем.

Если отбросить первые восемь встреч чемпионата, явно ушедших на привыкание к новым партнёрам и набор формы, то продуктивность Овечкина не может не впечатлять. Он по-прежнему «смертоносен» в большинстве, о чём наглядно свидетельствуют пять голов и три передачи. По числу точных бросков в неравных составах он уступает лишь элитным нападающим — Коннору Макдэвиду (семь), Леону Драйзайтлю и Мике Зибанежаду (оба — по шесть), а по очкам делит седьмую строчку. И это говорит лишь о том, что его фантастический щелчок из круга вбрасывания по-прежнему остаётся криптонитом для большинства голкиперов лиги, помогая ему двигаться к званию величайшего снайпера в истории НХЛ.

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По ходу первенства Овечкин уже успел оформить ряд достижений: стал рекордсменом по голам за один клуб (788), вышел на второе место по числу победных шайб (122), а также забрался в топ-20 по очкам за карьеру (1423), превзойдя результаты Дага Гилмора и Адама Оутса. И если он продолжит огорчать вратарей с такой же регулярностью, то ещё до конца года может догнать Горди Хоу в списке снайперов. Сейчас Александр забрасывает в среднем по 0,57 шайбы за матч и, если не забуксует, то к 1 января отличится ещё 13 раз. Именно столько ему нужно, чтобы поравняться с легендой «Детройта».

К этому времени в строй уже могут вернуться его многолетние партнёры по звену. Как сообщает CBS Sports, Уилсон снова выйдет на лёд в декабре, а Бекстрём — в январе. Также должны восстановиться и другие исполнители, включая нападающих Ти Джея Оши, Карла Хагелина и звёздного защитника Джона Карлсона. В таком случае в лазарете останется лишь Коннор Браун, выбывший на весь сезон. И хотя это вряд ли позволит «Вашингтону» претендовать на Президентский кубок или высокое место в Восточной конференции, шансы на попадание в плей-офф могут быть довольно высоки.

Пока же оценивать перспективы команды довольно непросто. «Вашингтон» является одним из лидеров НХЛ по числу травмированных, а в таблице Восточной конференции занимает непривычное для себя 12-е место, уступая по дополнительным показателям «Баффало» — не самому сильному коллективу чемпионата. Из последних четырёх встреч клуб взял верх лишь в одной. Однако если Овечкин сумеет регулярно забивать и ассистировать коллегам, а также приносить «Кэпиталз» важнейшие очки, то он может побороться не только за десятый «Морис Ришар Трофи», но и за приз самому ценному игроку регулярки. За карьеру он трижды получал «Харт Трофи», а в последний раз это произошло в 2013 году.