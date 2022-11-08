Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон»
Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счётом 5:4.
Дублем в матче отметился российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов. Он также сделал две результативные передачи. Его соотечественник Александр Овечкин забил шайбу и отличился голевой передачей.
Таким образом, россиянин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён до 13 шайб.
Ранее Овечкин установил новый рекорд по голам за один клуб в НХЛ.