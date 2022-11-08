Коваленко: возраст не влияет на бросок и на голевое чутьё, которое есть у Овечкина

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко поделился мнением об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Саша как начал с 18 лет забивать из «офиса», так и продолжает. Следовательно, можно сказать, что возраст не влияет на бросок и на голевое чутьё, которое есть у него», — цитирует Коваленко «Чемпионат».

По его словам, Овечкин доказывает, что российский хоккей является одним из лучших в мире. Также Коваленко поздравил 37-летнего нападающего с новым рекордом.

Напомним, что 6 ноября россиянин забил шайбу в матче с «Аризона Койотс» (2:3). Таким образом, Овечкин установил новый рекорд по голам за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — 787 шайб.

Ранее Овечкин поделился впечатлениями от нового рекорда в НХЛ.