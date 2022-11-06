«Особенный момент»: как Овечкин побил достижение Хоу, а Кучеров вернулся в тройку лучших бомбардиров НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 787-ю шайбу в НХЛ в матче с «Аризоной» и побил рекорд легендарного канадца Горди Хоу по количеству голов за одну команду. Это достижение держалось с 1971 года. А Никита Кучеров внёс весомый вклад в победу «Тампы» над «Баффало». Россиянин совершил ассистентский хет-трик и забросил шестую шайбу в новом сезоне, что позволило ему вернуться в тройку лучших бомбардиров лиги.

Рекорд Овечкина

После того как в матче с «Детройтом» Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов за одну команду НХЛ, стало ясно: достижение, которое продержалось с 1971 года, будет побито со дня на день.

Капитан «Вашингтона», набравший ход после невзрачного старта сезона и исправно пополнявший бомбардирский счёт в четырёх матчах подряд, не стал откладывать дело в долгий ящик и отличился в следующей же игре. Весьма удачно для многочисленных фанатов «Кэпиталз» историческое событие пришлось на домашнюю встречу с «Аризоной».

787-й гол Овечкина случился на 29-й минуте матча и выглядел довольно буднично. Россиянин занял свой привычный «офис» в левом круге вбрасывания и, получив передачу от Тревора ван Римсдайка, в касание отправил шайбу в сетку. И в ту же секунду Capital One Arena взревела от восторга. Зрители приветствовали рекорд Великой Восьмёрки стоя, да и сам он не скрывал эмоций. Увидев красный свет за воротами соперника, форвард издал радостный крик и даже подпрыгнул на месте.

Как признался хоккеист после игры, он настраивался на то, чтобы забросить эту знаковую шайбу именно в домашнем матче, при поддержке трибун и близких людей.

«Я думал, что было бы здорово с ним сравняться, но гораздо круче превзойти его рекорд здесь... Последние несколько игр стали огромными вехами, хотя мы, к сожалению, их и не выиграли. Однако это особенный момент, и я очень рад, что здесь находятся мои дети, моя жена и мои болельщики. Мои родители смотрели игру в Москве. Так что это важный момент. Я всегда говорю, что моя цель — оставаться всю карьеру в одной команде. Очевидно, в этом плане мне очень повезло. Это очень здорово», — подчеркнул капитан «Вашингтона».

Автор результативной передачи ван Римсдайк одним из первых поздравил партнёра прямо на льду, а затем поделился впечатлениями от произошедшего.

«Я вышел на лёд ближе к концу игры в большинстве. Сделать ему передачу на ту сторону — всегда хорошая идея, а уж он сам проделал всю самую тяжёлую работу. Отличный бросок и невероятное достижение. Лучший бомбардир в истории, и ещё одна веха на его пути», — приводит слова американского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Достижение Овечкина имеет огромное значение не только для него самого, но и для «Вашингтона» в целом. Владелец клуба Тед Леонсис заявил, что ветеран «Кэпиталз» переписал историю.

«Спасибо, Алекс» — такое сообщение оставил он в Twitter.

Чтобы добраться до рекордной отметки, российскому форварду потребовалось 1287 игр. Для сравнения, 786 шайб в «Детройте» Хоу забросил за 1687 матчей, и на это у него ушло 25 сезонов — с 1946 по 1971 год.

Благодаря очередному голу Овечкин также поднялся на чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён, обойдя ещё одного канадца — Адама Оутса. На счету россиянина теперь 1421 (787 + 634) очко, и всего два результативных действия отделяют его от следующей строчки, где расположился форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (1423).

Кроме того, в матче с «Аризоной» Овечкин впервые поразил ворота Карела Веймелка, и чешский голкипер стал 162-й «жертвой» в списке капитана «Вашингтона» за всю его карьеру. Большему количеству вратарей забивали лишь Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).

Увы, все новые достижения Овечкина, который был признан первой звездой встречи, оказались омрачены очередным поражением его команды. «Вашингтон» вёл 2:0 в начале третьего периода, но умудрился пропустить три шайбы подряд, причём решающую — всего за 36 секунд до финальной сирены. Четвёртое подряд поражение подопечных Питера Лавиолетта вызывает серьёзную тревогу.

Кроме того, в игре с «Аризоной» лазарет «столичных», где уже находятся Ти Джей Оши, Никлас Бэкстрём и Том Уилсон, пополнил Дмитрий Орлов. Овечкин отметил, что команде, безусловно, не хватает игроков, которые сейчас травмированы, но это не оправдывает серию поражений.

«Всё начинается с нас, лидеров, и мы не можем списывать неудачи на травмы. Сейчас мы должны все вместе впрячься в работу, не паниковать и не думать, что всё кончено. Мы просто должны прийти в себя и играть как единая команда, как единое целое», — подчеркнул капитан.

Юбилейные четыре очка Кучерова

Очередной невероятный матч выдал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Его вклад в домашнюю победу команды над неуступчивым «Баффало» (5:3) сложно переоценить. Россиянин оформил ассистентский хет–трик, а также забросил шестую шайбу в сезоне. Уже в 20-й раз в карьере форвард набирает четыре очка за матч, и это рекордный показатель в истории «молний».

Кучеров мог бы отличиться в отчётной встрече несколько раз, но отменно сыграл голкипер гостей Эрик Комри, трижды отразивший атаки россиянина. Однако за минуту до финальной сирены Никита всё-таки добился своего, хотя забросил уже в пустые ворота.

Всё это позволило форварду продлить свою результативную серию до десяти матчей и выйти на третье место в бомбардирской гонке НХЛ. Сейчас на счету Кучерова 20 очков (6 + 14), и он лишь на пять пунктов отстаёт от лидера, Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

Никита был признан третьей звездой встречи и получил массу комплиментов как от главного тренера команды Джона Купера, так и от партнёров. Особое восхищение россиянином выразил Брэндон Хагель, забросивший шайбу с его передачи.

«На льду он творит чудеса, никогда не знаешь, что он сделает. Он игрок настолько высокого уровня, что с ним всегда нужно быть наготове», — заявил канадский нападающий.