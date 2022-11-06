Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» в гостях одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Он отметился забитой шайбой. Для него этот гол стал 787-м в составе «Вашингтона». Таким образом, россиянин побил рекорд канадца Горди Хоу (786) по количеству шайб за один клуб НХЛ.

Второй звездой стал нападающий Ник Ритчи, третьей — форвард Энтони Манта.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ.