Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»
- AP
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Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Он отметился забитой шайбой. Для него этот гол стал 787-м в составе «Вашингтона». Таким образом, россиянин побил рекорд канадца Горди Хоу (786) по количеству шайб за один клуб НХЛ.
Второй звездой стал нападающий Ник Ритчи, третьей — форвард Энтони Манта.
Ранее Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ.