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Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» в гостях одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин признан первой звездой проигранного матча с «Аризоной»
  • AP
  • © Nick Wass

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Он отметился забитой шайбой. Для него этот гол стал 787-м в составе «Вашингтона». Таким образом, россиянин побил рекорд канадца Горди Хоу (786) по количеству шайб за один клуб НХЛ.

Второй звездой стал нападающий Ник Ритчи, третьей — форвард Энтони Манта.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ.

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