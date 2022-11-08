Кузнецов — о передаче Овечкина: знал, что он сделает пас
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- © Patrick Semansky
«Да, конечно, я знал, что он сделает пас и эта передача пройдёт», — сказал Кузнецов.
Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу «столичных».
Кузнецов отметился двумя забитыми шайбами и двумя голевыми передачами. Россиянин впервые в сезоне забил гол. Он стал первой звездой матча. Овечкин сделал голевой пас на соотечественника, а также забил гол.
Ранее сообщалось, что Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном».