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Кузнецов — о передаче Овечкина: знал, что он сделает пас

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о передаче Александра Овечкина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
Кузнецов — о передаче Овечкина: знал, что он сделает пас
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Да, конечно, я знал, что он сделает пас и эта передача пройдёт», — сказал Кузнецов.

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу «столичных».

Кузнецов отметился двумя забитыми шайбами и двумя голевыми передачами. Россиянин впервые в сезоне забил гол. Он стал первой звездой матча. Овечкин сделал голевой пас на соотечественника, а также забил гол.

Ранее сообщалось, что Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном».

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