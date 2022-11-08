Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я чувствовал, что мы играем хорошо, но недостаточно для побед в последнее время. Победа даст нам больше свежего воздуха, и тренеры смогут показать положительные моменты», — сказал Кузнецов.

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу «столичных».

Кузнецов отметился двумя забитыми шайбами и двумя голевыми передачами. Россиянин впервые в сезоне забил гол. Он стал первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сравнялся с Синди Кросби в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.