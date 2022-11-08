Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Игра завершилась в пользу столичного клуба со счётом 5:4.

Второй звездой дня стал защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон. Третий — нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд.

Напомним, что Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён до 13 шайб.

Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Эдмонтоном».