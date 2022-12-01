Выходки Месси, послание Пеле к Неймару и смерть журналиста из США: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Лионель Месси после матча сборных Аргентины и Нидерландов обвинил Луи ван Гала в неуважительном отношении к себе, а сам обозвал в прямом эфире автора дубля Ваута Вегорста. По ходу встречи в пресс-ложе стадиона в возрасте 48 лет скончался американский журналист Грант Валь, освещавший четвертьфинальную игру. Между тем Пеле поздравил Неймара с тем, что он сравнялся с ним по количеству голов за сборную Бразилии. А Килиана Мбаппе назвали главным претендентом на титул лучшего игрока чемпионата мира в Катаре.

Обида Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси многих шокировал своим поведением во время и после четвертьфинального матча с командой Нидерландов. Сначала форвард ПСЖ после забитого мяча в ворота Андриса Нопперта направился в сторону главного тренера соперников Луи ван Гала и демонстративно приложил руки к ушам. Так праздновал голы бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме, у которого во времена игры за «Барселону» был конфликт с ван Галом.

А уже после окончания сумасшедшей по накалу игры Месси на повышенных тонах что-то высказал тренерскому штабу Нидерландов.

«Я считаю, что своими предматчевыми комментариями ван Гал проявил неуважение ко мне. Кроме того, некоторые игроки сборной Нидерландов слишком много болтали во время игры», — заявил по этому поводу Месси журналистам.

Видимо, особо зол он был на автора дубля в ворота аргентинцев Ваута Вегорста. Во время флеш-интервью Лео, увидев недалеко от себя голландца, довольно грубо высказался в его адрес.

«На что уставился, придурок? Иди отсюда. Да, иди отсюда», — заявил он.

Над записью, которая быстро разлетелась по сети, подшутил даже приятель Месси, бывший нападающий сборной Серхио Агуэро. «Когда он смотрит на твою девушку», — подписал Кун видео, сопроводив это смеющимися смайлами.

В свою очередь, Вегорст заявил, что разочаровался в капитане сборной Аргентины. По его словам, он лишь хотел пожать руку Лео после матча.

«Я плохо понимаю по-испански, но уверен, что он сказал мне что-то очень неприятное», — заметил 30-летний нападающий.

Выпад в адрес ван Гала прозвучал и из уст вратаря Эмилиано Мартинеса, который отразил два удара нидерландских футболистов в серии пенальти. «Я слышал, как ван Гал сказал: «У нас есть преимущество при пенальти. Если дело дойдёт до пенальти, мы выиграем». Думаю, ему лучше держать рот закрытым», — заявил голкипер «Астон Виллы».

Слёзы Неймара и поддержка Пеле

Сборная Бразилии на втором подряд чемпионате мира вылетела на стадии четвертьфиналов. Игроки команды тяжело переживали поражение от сборной Хорватии, многие из них не могли сдержать слёз. Фотографии плачущего Неймара мгновенно облетели весь мир, а сам он с трудом подбирал слова, подводя итоги выступления в Катаре.

«Это похоже на кошмарный сон. Не могу поверить в то, что произошло. Это поражение долго будет причинять боль. Я бы хотел поблагодарить бразильских болельщиков за их поддержку, любовь и уважение ко всем игрокам команды. Двери в сборную я не закрываю, но и не говорю на 100%, что останусь. Я ничего не гарантирую», — отметил форвард.

Капитан селесао Дани Алвес, напротив, твёрдо заявил о скором окончании карьеры в национальной команде, но выразил надежду, что Неймар останется в её составе.

«Этот чемпионат мира был для меня последним. Настало время сказать об этом. Но не думаю, что Неймар находится в таком же положении. Он великолепен, он нужен бразильскому футболу», — подчеркнул 39-летний защитник.

Аналогичное мнение высказал и легендарный Пеле. Трёхкратный чемпион мира опубликовал в соцсети длинное послание к Неймару, в котором попросил его и дальше вдохновлять своей игрой миллионы людей. Король футбола напомнил, что его рекорд по количеству голов за сборную держится почти 50 лет, и лишь сейчас Неймару удалось достичь этой планки, что в очередной раз подчёркивает величину таланта форварда ПСЖ.

«Я видел, как ты рос, я болел за тебя каждый день и наконец могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов за сборную Бразилии. Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем число. Наша самая большая обязанность как спортсменов — вдохновлять», — написал Пеле.

Между тем многие бывшие бразильские футболисты обрушились с критикой на тренера сборной Тите за то, что он не дал возможности Неймару пробить пенальти во время послематчевой серии. Десятый номер селесао должен был исполнять удар пятым, но очередь до него так и не дошла. Нето заявил, что это было критической ошибкой тренерского штаба и нужно было выпускать Неймара к точке либо первым, либо четвёртым вместо Маркиньоса, когда решалась судьба серии.

«Худший тренер в истории страны, бразильской сборной, позор тебе как тренеру. Я не собираюсь ругать игроков. Но ты самый большой позор страны, Тите», — заявил экс-полузащитник команды.

Наставник же объяснил это решение тем, что именно пятый удар должен был стать решающим, и для него нужен был высококлассный и психологически сильный игрок. После матча специалист объявил, что покидает свой пост.

Страсти по Мбаппе

Популярный футбольный портал Goal опубликовал рейтинг претендентов на звание лучшего игрока чемпионата мира в Катаре на текущий момент. Первую строчку в нём занял Килиан Мбаппе. Нападающий сборной Франции уже забил пять мячей в четырёх играх, а также отдал две голевые передачи.

На втором месте промежуточного рейтинга расположился Лионель Месси, а замкнул тройку лидеров португалец Бруну Фернандеш. Также в десятке претендентов оказались Антуан Гризманн, Доминик Ливакович, Ашраф Хакими, Джуд Беллингем, Тео Эрнандес, Ришарлисон и Коди Гакпо.

Во Франции между тем развернулась настоящая футбольная лихорадка. Многие газеты в субботу вышли с фотографиями Мбаппе на обложке. Пресса, как, вероятно, и большинство фанатов, возлагает на 23-летнего нападающего основные надежды в четвертьфинальном матче с командой Англии. Главный тренер Дидье Дешам также рассчитывает на мастерство форварда, но при этом считает, что у соперника есть план по сдерживанию Мбаппе.

«Килиан умеет перевернуть всё с ног на голову. В прошлом матче, в котором он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, это стало решающим фактором», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что чем выше стадия турнира, тем более серьёзные соперники встречаются, но у Франции всегда одна цель — сделать ещё один шаг.

«Играть в четвертьфинале чемпионата мира — это чудесно. Но в нём нужно играть ради того, чтобы пройти дальше. У сборной Англии нет слабых мест, это очевидно. Возможно, есть вещи, которые они делают чуть хуже. Мы должны использовать это», — сказал тренер сборной Франции.

По мнению бывшего защитника сборной Англии Рио Фердинанда, британцам не составит труда обыграть действующих чемпионов мира, если удастся выключить из игры Мбаппе, так как команде Дешама не хватит вариативности в атаке.

«Другое дело у нас. Если Рашфорд заблокирован, есть Фоден. Если Фоден заблокирован, есть Гарри Кейн. И Сака, и Джуд (Беллингем. — RT)... И даже Джордан (Хендерсон. — RT) забивает мячи. Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел», — заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

«Он безмерно любил футбол»

Американский журналист CBS Sports и автор книги о Дэвиде Бекхэме Грант Валь умер во время четвертьфинального матча Аргентина — Нидерланды. По информации СМИ, 48-летний репортёр почувствовал себя плохо в ходе дополнительного времени и потерял сознание. Прибывшие врачи в течение 30 минут оказывали ему помощь на стадионе, а затем на носилках унесли в машину скорой. Однако спасти журналиста не удалось.

Несколькими днями ранее на своём сайте Валь написал, что перенёс простуду на ногах и теперь испытывает неприятные ощущения в грудной клетке. По его словам, организм с трудом справлялся с напряжённым графиком работы и недостатком сна. Тогда американец обратился в медицинский центр в Дохе, где ему поставили диагноз «бронхит» и выписали лекарства. Валь написал, что после приёма медикаментов его состояние улучшилось.

Кончина Валя вызвала шок среди коллег и спортсменов. Соболезнования супруге журналиста и его близким выразил в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Всего несколько дней назад Грант был отмечен ФИФА и Международной ассоциацией спортивной прессы за вклад в освещение восьми чемпионатов мира подряд. За свою карьеру он также посетил несколько женских чемпионатов мира и освещал ряд других международных спортивных мероприятий. Он безмерно любил футбол. Его репортажей будет не хватать всем, кто следит за игрой», — приводит слова Инфантино пресс‑служба ФИФА.

В начале турнира в прессе разошлась скандальная история с участием Валя. Репортёр пожаловался в соцсетях, что его не пропускали на матч США — Уэльс из-за футболки с изображением радуги вокруг мяча. Охранники стадиона продержали его почти полчаса, но затем извинились и отпустили.