Неймар допустил, что больше не сыграет за сборную Бразилии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о своём будущем в сборной Бразилии по футболу.

«Я не закрываю двери в сборную, но также не гарантирую на 100%, что вернусь», — цитирует 30-летнего Неймара RFI.

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.