Месси и ван Гал повздорили после матча ЧМ между Аргентиной и Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и главный тренер команды Нидерландов Луи ван Гал устроили перепалку после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

После финального свистка форвард «Пари Сен-Жермен» направился к скамейке запасных голландской команды. Месси на повышенных тонах пытался что-то доказать 71-летнему голландскому тренеру.

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Месси во время интервью оскорбил неизвестного после матча с Нидерландами.