Месси оскорбил неизвестного после матча с Нидерландами

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре с командой Нидерландов в грубой форме высказался в адрес неизвестного.

«На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда», — сказал Месси в прямом эфире TyC Sport.

Однако на экране не было видно, к кому конкретно обратился нападающий «Пари Сен-Жермен».

Латиноамериканская команда нанесла поражение голландцам в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3). Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Аргентина в шестой раз вышла в полуфинал ЧМ по футболу.