Аргентина в шестой раз вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Сборная Аргентины нанесла поражение по пенальти команде Нидерландов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы. Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

В составе аргентинской сборной мячи с игры забили Науэль Молина (35-я минута) и Лиоенль Месси (73-я). Форвард ПСЖ также отметился результативной передачей. В голландской команде отличился Ваут Вегорст (83-я, 90 + 11).

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая немногим ранее взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее сообщалось, что Хорватия в серии пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022.