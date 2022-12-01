Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии принял решение уйти в отставку.

«Как я уже сказал, мой цикл закончился. Я сказал это более полутора лет назад. Я человек слова», — цитирует Тите Relevo.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал поражение от Хорватии.