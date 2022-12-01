Силва: Хорватия — качественная команда, мы не привыкли к таким контратакам

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

«В футболе вы можете пропустить гол вне зависимости от соперника. Хорватия — это качественная команда. Мы могли бы быть немного лучше сосредоточены. Мы не привыкли к таким контратакам», — цитирует Силву О Globo.

Футболист признался, что ему трудно сейчас подобрать слова в оправдание.

«Думаю, мы немного ошиблись. Но, несмотря на грусть, нужно жить дальше. Я очень горжусь ребятами, тем, что мы сделали, но, к сожалению, это часть футбола» — добавил Силва.

Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Хорватия вышла в полуфинал, где встретится 13 декабря с победителем матча Аргентина — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.