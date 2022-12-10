Вегорст — о конфликте с Месси: я хотел пожать ему руку после игры

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст отреагировал на грубые слова в свой адрес со стороны капитана команды Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел говорить со мной. Мой испанский не очень хорош, но он произнёс грубые слова. Я очень разочарован», — цитирует Вегорста Marca.

30-летний нападающий «Бешикташа» оформил дубль в матче с Аргентиной (2:3).

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы. Победный 11-метровый реализовал Лаутаро Мартинес.

В составе аргентинской сборной мячи с игры забили Науэль Молина и Лионель Месси.

Аргентина в полуфинале 13 декабря сыграет с Хорватией, которая взяла верх над Бразилией (2:1).

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подтвердил, что уходит в отставку.