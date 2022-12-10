Главный тренер сборной Нидерландов ван Гал подтвердил, что уходит в отставку

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал принял решение покинуть пост после поражения от команды Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я не буду продолжать работать тренером сборной. Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так», — цитирует ван Гала агентство «Синьхуа».

Он также отметил, что ему больно видеть, как национальная команда покидает турнир, сделав всё возможное.

Латиноамериканская команда нанесла поражение нидерландцам по пенальти. Основное и дополнительное время игры на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилось со счётом 2:2. А в серии пенальти точнее были аргентинцы (4:3).

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии принял решение уйти в отставку.