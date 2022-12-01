Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина

Американский журналист Грант Уол умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года между Нидерландами и Аргентиной.

49-летний репортёр почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи прибывшей скорой в течение 30 минут оказывали ему помощь на стадионе. Однако спасти журналиста медикам не удалось.

Информацию о смерти американца подтвердила Федерация футбола США в Twitter.

Несколькими днями ранее Уол обращался в медицинский центр в Дохе из-за недомогания. Ему поставили диагноз «бронхит» и выписали лекарства.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис умер на чемпионате мира 2022 года в Катаре.