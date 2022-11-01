Болельщик сборной Уэльса умер на ЧМ в Катаре

Болельщик сборной Уэльса Кевин Дэвис умер на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Наши глубочайшие соболезнования от всех сотрудников Футбольной ассоциации Уэльса. В это печальное время мыслями мы вместе с семьёй и друзьями Дэвиса. Мы находимся в контакте с семьёй Кевина, чтобы помочь всем, чем мы можем», — говорится в заявлении Футбольной ассоциации Уэльса.

По информации BBC, 62‑летний валлиец скончался от естественных причин 25 ноября.

Дэвис не посетил матч Уэльса с командой Ирана. Он находился в Катаре вместе с сыном и друзьями.

Ранее сообщалось, что Иран вырвал победу у Уэльса на ЧМ-2022, забив два мяча в компенсированное время.