Иран в большинстве обыграл Уэльс на ЧМ-2022

Сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

На 86-й минуте игры вратарь команды Уэльса Уэйн Хеннесси получил первую красную карточку на чемпионате мира в Катаре.

После этого полузащитник Роузбеш Чешми на девятой добавленной минуте к основному времени открыл счёт в игре. А через две минуты защитник Рамин Резаян удвоил преимущество сборной Ирана.

Таким образом, Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

В группе B также выступают команды Англии и США, которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что у болельщиков сборной Ирана отобрали флаг в поддержку женщин перед матчем ЧМ-2022 в Катаре с Уэльсом.