«Чемпионат»: перед матчем ЧМ-2022 у болельщиков Ирана отобрали флаг в поддержку женщин

У болельщиков сборной Ирана отобрали флаг в поддержку женщин перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Уэльса.

Как сообщает «Чемпионат», охранник стадиона «Ахмед бин Али» в Аль-Райане без объяснения причин отобрал у иранского болельщика флаг со словами «Женщина. Свобода. Жизнь».

Этот флаг является символом протестного движения, которое усилилось в Иране после смерти 22-летней девушки Махсы Амини.

Ранее сообщалось, что игроки Ирана спели гимн перед матчем ЧМ-2022 с Уэльсом.