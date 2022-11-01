Игроки Ирана спели гимн перед матчем ЧМ-2022 с Уэльсом
Игроки сборной Ирана спели национальный гимн страны перед матчем чемпионата мира с командой Уэльса.
В настоящий момент игра между командами проходит в городе Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск.
В матче первого тура с Англией (6:2) иранцы в знак протеста не стали петь гимн, а болельщики на трибунах освитали его.
Напомним, что уже два месяца в Иране проходят акции протеста. Массовые беспорядки против государственного строя начались после смерти Махсы Амини.
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей.