Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл вышел в стартовом составе команды на матч с Ираном во втором туре чемпионата мира в Катаре.
Для игрока встреча стала 110-й за национальную команду. По этому показателю Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса.
В настоящий момент игра между командами проходит в городе Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск.
Уэльс занимает второе место в группе В, набрав одно очко. Иран — на четвёртой позиции (ноль очков).
Ранее сборные Уэльса и Ирана объявили стартовые составы команд.