Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл вышел в стартовом составе команды на матч с Ираном во втором туре чемпионата мира в Катаре.

Для игрока встреча стала 110-й за национальную команду. По этому показателю Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса.

В настоящий момент игра между командами проходит в городе Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск.

Уэльс занимает второе место в группе В, набрав одно очко. Иран — на четвёртой позиции (ноль очков).

Ранее сборные Уэльса и Ирана объявили стартовые составы команд.