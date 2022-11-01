Сборные Уэльса и Ирана объявили стартовые составы команд

Стали известны составы сборных Уэльса и Ирана на матч второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре.

В составе сборной Уэльса с первых минут выйдут Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Мефэм, Родон, Уилсон, Рэмси, Робертс, Ампаду, Мур и Бэйл.

За команду Ирана сыграют Хоссейни, Хаджисафи, Мохаммади, Пуралиганжи, М. Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Голизаде, Нуроллахи, Тареми и Азмун.

Игра между командами пройдёт 25 ноября в городе Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Начало — в 13:00 мск.

Уэльс занимает второе место в группе В, набрав одно очко. Иран — на четвёртой позиции (ноль очков).

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл призвал показать школьникам в Уэльсе матч ЧМ-2022 вместо уроков.