Сборные Уэльса и Ирана объявили стартовые составы команд
Стали известны составы сборных Уэльса и Ирана на матч второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре.
В составе сборной Уэльса с первых минут выйдут Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Мефэм, Родон, Уилсон, Рэмси, Робертс, Ампаду, Мур и Бэйл.
За команду Ирана сыграют Хоссейни, Хаджисафи, Мохаммади, Пуралиганжи, М. Хоссейни, Резаэян, Эззатолахи, Голизаде, Нуроллахи, Тареми и Азмун.
Игра между командами пройдёт 25 ноября в городе Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Начало — в 13:00 мск.
Уэльс занимает второе место в группе В, набрав одно очко. Иран — на четвёртой позиции (ноль очков).
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл призвал показать школьникам в Уэльсе матч ЧМ-2022 вместо уроков.