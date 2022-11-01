Бэйл призвал показать школьникам в Уэльсе матч ЧМ-2022 вместо уроков

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл предложил учителям включать детям матчи чемпионата мира в Катаре вместо уроков.

«Если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе. Я надеюсь, что наши учителя это сделают. Пребывание на ЧМ — это исторический момент для Уэльса», — цитирует Бэйла PlanetSport.

В первом туре чемпионата мира сборная Уэльса сыграла вничью с командой США (1:1). Бэйл забил гол и был признан лучшим игроком встречи.

Во втором туре Уэльс встретится с Ираном. Игра пройдёт 25 ноября в 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что Деян Ловрен вошёл в символическую сборную первого тура ЧМ-2022.