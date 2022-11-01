Ловрен вошёл в символическую сборную первого тура ЧМ-2022

Портал WhoScored составил символическую сборную первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В символическую сборную вошли Куртуа, Пресиадо, Алдервейрелд, Ловрен, Альба, Сака, Рабьо, Беллингем, Ольмо, Гризманн и Валенсия.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что первый тур чемпионата мира прошёл без удалений впервые с 1986 года.