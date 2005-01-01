Первый тур ЧМ прошёл без удалений впервые с 1986 года

24 ноября завершился первый тур группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В стартовом туре было 16 встреч, ни в одной из них не было удалений. Таким образом, впервые за 36 лет первый тур мундиаля прошёл без красных карточек.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Франции Эрнандес перенёс операцию на колене.