Защитник сборной Франции Эрнандес перенёс операцию на колене

Защитник сборной Франции и «Баварии» Люка Эрнандес перенёс операцию на колене.

26-летний футболист начнёт реабилитацию в ближайшие дни в Мюнхене, сообщает Bayern & Germany в Twitter.

Отмечается, что сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

Футболист получил травму в первом матче своей команды в игре с Австралией (4:1). Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава. Сборная Франции не сможет заменить игрока, потому что дедлайн для дозаявок истёк 21 ноября.

Ранее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о травме нападающего команды Неймара.