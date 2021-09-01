«Сомнительная затея»: как эксперты встретили предложения Венгера проводить ЧМ по футболу зимой и раз в два года

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер предложил продолжить организацию чемпионатов мира по футболу зимой. Он считает, что это позволит игрокам, как в Катаре, подходить к ним свежими. Также тренер поддержал идею проведения турниров раз в два года, но отметил, что федерация «пошла в другую сторону». По мнению известного тренера Сергея Юрана и бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова, реализация новшеств негативно скажется на мундиале и понизит интерес к нему со стороны болельщиков.

Чемпионат мира по футболу в ближайшее время ждут революционные изменения. Начиная со следующего турнира, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, количество участников впервые в истории составит 48 сборных. Однако на этом ФИФА, похоже, может не остановиться. По крайней мере глава отдела глобального развития федерации Арсен Венгер сделал достаточно смелые заявления в интервью французской прессе. Так, по его мнению, имеет смысл продолжить эксперимент с проведением мундиаля зимой.

«Если мы хотим демократизировать футбол, нам придётся отправиться в африканские страны, где летом невозможно проводить ЧМ. Мы видим это в Катаре: ЧМ зимой — это работает. Да, конечно, у многих команд не было времени пройти хорошую физическую подготовку. Но все они приступили к соревнованию со свежей головой, чего не случалось в прошлом. Я помню сборные, которые начинали ЧМ психологически уставшими, поскольку период подготовки прошёл плохо», — приводит слова специалиста L’Equipe.

Более того, он в очередной раз высказался за организацию первенства планеты чаще — каждые два года. Тренер назвал эту идею неплохой, но отметил, что в ФИФА её не приняли.

«Такое изменение потребовало бы полного пересмотра календаря квалификаций. Сегодня мы не движемся в эту сторону, скорее, к четырёхлетним циклам с чередованием чемпионата мира, чемпионата мира среди женщин, который приобретает всё большее значение, первенства Европы и клубного чемпионата мира, который неизбежно появится», — добавил Венгер.

Стоит напомнить, что ЧМ традиционно проводился летом, после окончания клубного сезона. Однако для Катара было сделано исключение из-за крайне жаркой погоды в это время года. Изначально о переносе не сообщалось, а организаторы планировали решить проблему другим способом, например, оснастить все стадионы современной системой кондиционирования.

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Однако в 2015-м специальная рабочая группа ФИФА после затяжных консультаций постановила сыграть все матчи мундиаля в ноябре-декабре, когда климатические условия в стране более комфортные. А Кубок конфедераций, который обычно проводился за год до ЧМ, вовсе был упразднён.

Это решение ожидаемо вызвало волну критики, особенно в Европе, где календарь наиболее плотный. Например, президент Ассоциации европейских профессиональных лиг (EPFL) Фредерик Тирье назвал его худшим вариантом, который можно было себе вообразить. Он посетовал, что за два месяца вынужденного простоя клубы потеряют огромные деньги от рекламодателей и телевидения.

В результате многие сборные действительно столкнулись со сложностями, и в первую очередь это коснулось как раз Старого Света, где национальные первенства ушли на паузу лишь в последний момент. Например, заключительные матчи 16-го тура АПЛ были сыграны 13 ноября, всего за неделю до старта мундиаля.

Это сказалось на готовности некоторых команд к турниру и их результатах. Действующие вице-чемпионы Европы Дания, Германия, Сербия и Бельгия даже не вышли из группы и показали не лучший футбол, а Испания сенсационно уступила Марокко в 1/8 финала.

Увеличилось и количество травм. Из-за различных повреждений в условиях перегруженного календаря даже не прилетели в Катар такие звёзды, как Карим Бензема, Садио Мане, Поль Погба, Н’Голо Канте, Тимо Вернер, Марко Ройс и Диогу Жота. Уже в ходе первенства выбыли из строя Шейку Куяте, Томас Дилейни, Лукас Эрнандес и другие.

Смягчение правила офсайда и отмена зимнего трансферного окна

Что касается Венгера, то он известен смелыми и даже революционными предложениями. Возглавив отдел глобального развития футбола ФИФА и войдя в комиссию по изменению правил игры, тренер начал по-настоящему бурную деятельность.

Если брать идеи по ЧМ, именно он выступал за увеличение количества его участников, а также проведение турнира раз в два года.

Предвидя недовольство наставников и игроков своим последним предложением, француз обещал, что число матчей в отборочных турнирах уменьшится, как и окон для встреч сборных.

Плюс он заявлял о необходимости предоставления спортсменам в случае введения таких новшеств дополнительного отдыха. При этом не совсем понятно, каким образом данный отпуск вписывался бы в календарь.

Также он активно выступал за изменение правил, хотя ФИФА идёт на это крайне неохотно. В частности, Венгер призывал повесить на судей микрофоны по примеру регби. По его мнению, это помогло бы повысить прозрачность их работы. Из других идей тренера можно выделить смягчение правил офсайда, предоставление футболистам возможности разыгрывать штрафной самостоятельно, введение мяча из аута со своей половины ногами, а также отмену зимнего трансферного окна.

Некоторые заявления специалиста воплотились в жизнь. Например, он ратовал за сокращение количества аренд в клубах до пяти. Спустя полтора года ФИФА внесла изменения. Теперь коллективы могут арендовать не более шести игроков за сезон. Также запретили субаренды, а максимальный срок аренды ограничили одним годом.

«На первом месте у ФИФА стоят деньги»

По мнению экспертов, предложение Венгера проводить ЧМ зимой не принесёт ничего хорошего. Так, известный тренер Сергей Юран в первую очередь попросил не забывать о погоде, которая в той же Европе в это время года не самая комфортная.

«Сразу возникает вопрос: где их организовывать? Постоянно в Катаре? Не забывайте, что зимой в Европе довольно холодно и играть будет не очень приятно. При минусовой температуре выходить на поле не слишком удобно», — напомнил специалист RT.

А вот связывать перенос мундиаля на зиму с увеличением количества травм тренер не стал. Он считает, что футболисты перед ЧМ провели не критически много игр и находились в хорошем состоянии.

«У людей закончился первый круг в своих национальных чемпионатах, и они спокойно приехали на первенство планеты. Им даже дополнительная подготовка не потребовалась. Если бы они не играли сейчас в Катаре, то играли бы и там, и в еврокубках. Вот как раз, когда ЧМ проводится, как обычно, летом, накапливается усталость и растёт риск получить повреждения. Всё-таки футболисты играют за свои клубы огромное количество матчей в разных турнирах», — добавил Юран.

А вот бывший полузащитник сборной России Александр Самедов не согласился с ним и отметил, что в нынешних условиях у многих сборных просто не оставалось времени на полноценную подготовку к турниру, что сказалось на результатах в том числе европейских коллективов.

«Перед мундиалем в Катаре с этим возникли сложности. Некоторые команды собирались буквально за неделю до старта. И мы видим, к чему это привело: сразу несколько сильных сборных выступили неудачно, хотя на Франции, Англии, Нидерландах и Хорватии это не сказалось. Футболистам необходимы хотя бы две-три недели на тренировочные сборы. А приехать и начать играть с чистого листа на турнире, которого ждёшь четыре года, не очень правильно», — подчеркнул Самедов.

При этом идею Венгера проводить ЧМ раз в два года эксперты раскритиковали.

«На мой взгляд, это сомнительная затея. Зачем всё ускорять? Сейчас болельщики ждут турнир четыре года, и для них это настоящий праздник. Понятно, что на первом месте у ФИФА деньги, но тут необходимо сделать выбор между ними и зрелищностью. Если федерация пойдёт по такому пути, ощущения притупятся и к ЧМ будет отношение как к обычным чемпионатам стран», — выразил опасение тренер.

Самедов же предположил, что в случае реализации такого сценария футбольные первенства планеты станут напоминать хоккейные, которые проводятся каждый год и не пользуются таким вниманием болельщиков.

«Чемпионат мира — лакомый кусочек, и он должен оставаться желаемым. Поэтому пускай он проводится по-старому — раз в четыре года. Понятно, что есть такие люди, как Криштиану Роналду, который сыграл на пяти мундиалях, но это уникумы. А для многих поездка на ЧМ — мечта всей жизни. Если же проводить его раз в два года, мы пойдём по пути хоккея, где первенство планеты и близко не сравнится с футбольным», — заключил бывший полузащитник сборной России.