Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков

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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды игроков.
Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков
  • Legion-Media

Минимальным сроком аренды будет промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Аренда игрока, уже находящегося в аренде, запрещена, сообщает пресс-служба ФИФА.

Количество арендных контрактов в течение сезона ограничено до шести. 

Уточняется, что новый регламент не коснётся футболистов в возрасте до 21 года.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2022 года.

Ранее ФИФА совместно с компанией Adidas представила официальный мяч чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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