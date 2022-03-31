Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил новые правила аренды игроков.

Минимальным сроком аренды будет промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Аренда игрока, уже находящегося в аренде, запрещена, сообщает пресс-служба ФИФА.

Количество арендных контрактов в течение сезона ограничено до шести.

Уточняется, что новый регламент не коснётся футболистов в возрасте до 21 года.

Новые правила вступят в силу 1 июля 2022 года.

Ранее ФИФА совместно с компанией Adidas представила официальный мяч чемпионата мира 2022 года в Катаре.