Венгер получил должность в ФИФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назначен на пост руководителя отдела Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по глобальному развитию футбола.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что 70-летний французский специалист будет курировать вопросы развития не только мужского, но и женского футбола во всём мире, а также принимать участие в процессах, связанных с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) — организацией, которая занимается изменением и регулированием правил игры в футбол.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет вернуть Хосепа Гвардиолу.