Мечты Жиру и Мбаппе, похвала Линекера и слёзы сына Щенсны: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Оливье Жиру воплотил свою мечту, побив рекорд Тьерри Ари по количеству за сборную Францию забитых мячей, а для Килиана Мбаппе триумф на мундиале важнее «Золотого мяча». Гари Линекер восхитился молодыми полузащитниками национальной команды Англии, а Садио Мане оставил тёплое послание своим партнёрам, вылетевшим с турнира. Роберт Левандовски не исключил своего участия в ЧМ-2026, а дочь Пеле сообщила об истинной причине плохого самочувствия отца.

В погоне за мечтами

Оливье Жиру переписал на себя рекорд сборной Франции по количеству забитых мячей. После гола в ворота Польши на счету форварда их стало 52, и он обошёл по этому показателю Тьерри Анри. После матча 36-летний футболист признался, что давно мечтал побить достижение именитого соотечественника, однако в первые секунды после взятия ворот думал вовсе не об этом, а о своей семье и друзьях.

«Невероятно, что я сделал это на чемпионате мира. Я очень рад за нашу команду, этот гол помог нам найти путь к успеху, тем более что перед этим у Польши был голевой момент. Я получил так много сообщений. Реакцию Анри мы узнаем в ближайшие часы или дни, думаю. Я передал ему небольшой привет, опередить его — честь для меня. Я надеюсь, что смогу забить ещё на этом турнире», — поделился Жиру.

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К слову, форвард имел все шансы и в прошедшем матче пополнить свой бомбардирский счёт. В начале второго тайма он эффектно пробил в падении через себя, но удар произошёл уже после свистка главного арбитра Хесуса Валенсуэлы — за мгновение до этого Рафаэль Варан в штрафной нарушил правила на Войцехе Щенсны. Гол был отменён. Экс-футболистка сборной Англии Лианн Сандерсон раскритиковала это судейское решение.

«На месте Жиру я была бы в ярости. Арбитр сплоховал. Фола не было, Жиру забил в заднюю часть сетки ворот, а Щенсны влетел в Кэша, и не было никакой травмы головы», — заявила спортсменка.

Ещё одним героем матча стал Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. После игры 23-летний игрок впервые согласился на общение с прессой за всё время турнира. Он пояснил, что раньше избегал интервью, так как хотел полностью сконцентрироваться на игре и не расходовать энергию на другие дела.

«Этот чемпионат мира — моя страсть, турнир моей мечты. Я выстроил подготовку к сезону так, чтобы и физически, и морально быть готовым к мундиалю. Я хотел приехать готовым, и пока всё идет хорошо, но мы ещё далеки от цели, которую перед собой поставили команда и я. Цель — победить», — сказал Мбаппе.

Килиан подчеркнул, что даже возможность получить «Золотой мяч» по итогам года не так важна для него. В этом сезоне на счету форварда 19 голов и пять результативных передач в 20 матчах за ПСЖ, а также пять мячей и два ассиста в четырёх играх за национальную команду.

«Победа на чемпионате мира — моя мечта, моя единственная мечта. Ради этого я приехал сюда. Но, конечно, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», — добавил француз.

Тем временем эксперты вовсю обсуждают невероятный прогресс молодого нападающего. Так, например, бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд заявил, что Килиан — первый претендент на футбольный олимп после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Нужно признать, что сейчас он лучший. Все эти годы лучшими были Месси и Роналду, но этот парень — наследник трона. У него феноменальный талант, им восхищаешься. Мы сидели и размышляли: кто же придёт на место тех двоих, которых я упомянул, и среди первых на очереди — этот паренёк. То, как умело он проскальзывает сквозь игроков… Сейчас к нему приковано внимание, потому что он — звезда мирового, глобального масштаба», — цитирует британца Eurosport.

Молодые львы

Сборная Англии станет следующим соперником команды Дидье Дешама. За матч 1/8 финала с Сенегалом подопечные Гарета Саутгейта удостоились лестных отзывов в британской прессе. Так, легендарный нападающий Гари Линекер назвал футбол в исполнении соотечественников красивым, а Алан Ширер похвалил главного тренера за подбор состава.

Больше других эксперты восторгались молодыми полузащитниками — Джудом Беллингемом, Филом Фоденом и Букайо Сака, которым на троих всего 62 года. Рой Кин даже заявил, что с таким кулаком в центре поля «трём львам» не страшны и действующие чемпионы мира.

«Они ещё молоды, лучшие дни у них ещё впереди. Играют великолепно и продуктивно, и этот матч в итоге дался легко благодаря их стараниям… Будет ли у ребят страх перед Францией? Однозначно нет. Примите вызов, проявите мужество и храбрость. Ведь это то, что они делают последние годы. Нужно отдать им должное», — заявил бывший футболист.

Между тем стало известно, по какой причине расположение сборной Англии покинул Рахим Стерлинг. Как выяснилось, на лондонский дом футболиста было совершено вооружённое нападение, когда там находились его девушка Пейдж Миллиен, двое их детей, а также старшая дочь Рахима от модели Шаны Энн Роуз Холидей.

Узнав о происшествии, спортсмен поспешил вернуться в столицу Великобритании, чтобы помочь семье пережить этот непростой момент. В команде восприняли его решение с пониманием. Саутгейт подчеркнул, что иногда футбол нужно отодвигать на второй план. Информации о том, вернётся ли Стерлинг к четвертьфиналу, который состоится 10 декабря, пока не поступало.

Планы Левандовски

Роберт Левандовски не исключил своего участия в следующем чемпионате мира, который пройдёт на территории США, Канады и Мексики в 2026 году. При этом польский форвард подчеркнул, что больше переживает по поводу психологической, а не физической готовности к новому вызову.

«Есть много факторов, которые могут повлиять на решение: вещи, окружающие футбол, то, испытываете ли вы страсть, счастливы ли вы. В совокупности всё это может повлиять на то, будут ли ещё матчи на ЧМ», — пояснил нападающий «Барселоны».

Для 34-летнего поляка нынешний мундиаль стал вторым в карьере, но именно в Катаре он отличился впервые. Всего же на счету футболиста в Катаре два гола, один из которых — с пенальти, а также результативная передача. На чемпионате мира в России Левандовски не отметился результативными действиями.

Однако главным героем в составе сборной Польши на нынешнем мировом первенстве, безусловно, стал Войцех Щенсны. Двух отбитых пенальти и ещё нескольких эффектных спасений в его исполнении хватило, чтобы команда прыгнула выше головы и вышла из группы.

Впрочем, многим голкипер запомнится ещё и тем, как утешал своего маленького сына в подтрибунном помещении после вылета с турнира. В том числе за такие сентиментальные моменты люди и любят футбол.

Послание Мане

Поражение от сборной Англии со счётом 0:3 стало самым крупным для Сенегала за всю историю выступлений на крупных турнирах — Кубке африканских наций и мундиале. Более того, африканская сборная пропустила три мяча на ЧМ лишь второй раз в истории. Впервые это случилось в 2002 году в игре с Уругваем (3:3).

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Главный тренер команды Алиу Сиссе признал превосходство англичан в воскресной встрече, хотя и выразил уверенность, что его подопечные могли сыграть лучше.

«Первые полчаса были интересными. Но нам не удалось реализовать моменты. Англия действовала очень хорошо. Соперники были сильны в единоборствах и хороши технически. Мы показали не всё, на что способны. Мы работали годами, чтобы попасть сюда. Но Англия занимает пятое место в рейтинге ФИФА. И разница была заметна. Тем не менее горжусь своими ребятами. Мне нравится менталитет нашей команды. Мы не сдавались и пытались двигаться дальше, несмотря ни на что», — цитирует Сиссе Sport24 со ссылкой на L'Equipe.

Свою поддержку соотечественникам выразил и нападающий «Баварии» Садио Мане, который вынужден был пропустить чемпионат мира из-за травмы, полученной в матчах Бундеслиги за «Баварию».

«Дорогие братья, вы достойно сражались. Народ очень горд вашим выступлением, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной. Продолжайте учиться, и удачи вам! Мы идём за трофеями дальше», — написал футболист в социальной сети.

Здоровье Пеле

Дочь Пеле Флавия Насименто приоткрыла завесу тайны над госпитализацией короля футбола. По её словам, легендарный спортсмен заразился коронавирусом примерно три недели назад и оказался в больнице из-за осложнений на лёгкие, которые дала инфекция. Ранее бывший футболист опубликовал выписку из клиники, в которой сообщается, что лечение респираторной инфекции проходит успешно, а состояние больного — стабильно.

«Отец прошёл вакцинацию, но из-за химиотерапии и лечения от рака его организм ослаб, и он подхватил лёгочную инфекцию. Именно поэтому он был госпитализирован. В больнице ему оказывают помощь, но он не в реанимации, его жизнь вне опасности. Когда человеку нездоровится, ему лучше быть в больнице», — рассказала дочь легенды.

Она также подчеркнула, что сообщения о переводе Пеле на паллиативную помощь и об отсутствии реакции организма на химиотерапию не соответствуют действительности.

«Однажды это произойдёт, но сейчас не нужно паниковать и тревожиться, так как этого сейчас нет. У него нет боли, так как этот тип рака не приносит её. Отец смотрел первую игру Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Мы смотрели матч все вместе», — приводит её слова «Чемпионат».