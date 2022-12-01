Левандовски не исключил, что сыграет на ЧМ-2026

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски высказался о возможном участии в чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Физически я буду готов. Но в футболе есть много других вещей, которые могут повлиять на моё участие. Посмотрим», — цитирует Левандовски в социальных сетях журналист Паскаль Йохем.

Левандовски в 2026 году исполнится 38 лет.

Польша в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» в матче 1/8 финала уступила Франции со счётом 3:1.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Левандовски (90 + 5).

Сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.