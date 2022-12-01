Гризманн установил рекорд Франции в XXI веке по передачам под удар в рамках одного ЧМ

Сборная Франции одержала победу над командой Польши в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отдал 15 передач под удар на ЧМ-2022 — это является рекордом для национальной команды в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси по количеству голов на чемпионатах мира.