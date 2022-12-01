Мбаппе сравнялся с Месси по количеству голов на чемпионатах мира

Килиан Мбаппе отметился дублем за сборную Франции в матче с командой Польши в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2022.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, 23-летний нападающий забил девять мячей на мундиалях и сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что Франция в третий раз подряд вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.