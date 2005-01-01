Стерлинг пропустил матч 1/8 финала ЧМ с Сенегалом из-за вооружённого ограбления его дома

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден покинуть чемпионат мира — 2022, так как в его дом в Великобритании вторглись вооружённые грабители.

Как сообщает BBC, во время ограбления в доме находилась семья футболиста. Стерлинг сможет вернуться в расположение команды, если будут позволять обстоятельства.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии отличились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45 + 3) и Букайо Сака (57-я).

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Саутгейт объяснил отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом.