Саутгейт объяснил отсутствие Стерлинга в матче с Сенегалом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему полузащитник Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Сенегалом.

«Стерлинг разбирается с семейными проблемами. У меня было время поговорить с ним сегодня утром, но потом пришлось переложить это на других людей. Он решит этот вопрос, и мы примем дальнейшее решение по поводу него», — цитирует Саутгейта Football London.

Игра на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

Забитыми мячами отметились Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (48-я (45 + 3)) и Букайо Сака (57-я).

Таким образом, команда «трёх львов» в четвертьфинале встретится со сборной Франции. Матч состоится 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на крупных турнирах.