Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на крупных турнирах

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн забил больше всех мячей за национальную команду на чемпионатах мира и Европы.

29-летний форвард отличился 11 раз и обошёл Гари Линекера, который забил 10 мячей в составе сборной Англии на ЧМ и Евро.

Напомним, что в данный момент команда «трёх львов» встречается с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Счёт после первого тайма 2:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Ранее сообщалось, что Кейн забил первый мяч на ЧМ-2022.