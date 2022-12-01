Мане высказался о выступлении своей сборной на ЧМ-2022

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане оценил выступление своей команды на чемпионате мира в Катаре.

«Братья, вы достойно сражались. Народ очень горд вашим выступлением, вы покорили сердца всех сенегальцев, достойно представив цвета нашей национальной сборной», — написал Мане в соцсетях.

В 1/8 финала чемпионата мира Сенегал уступил Англии со счётом 0:3. Садио не смог принять участие в турнире из-за травмы.

Таким образом, сборная Англии в четвертьфинале встретится с командой Франции.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Франции впервые сыграют друг с другом в матче плей-офф крупного турнира.